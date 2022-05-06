Песков заявил, что сообщение о вывозе РФ зерна с Украины похоже на фейк

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что утверждения о якобы причастности РФ к вывозу с Украины зерна напоминают фейк. Об этом представитель Кремля сообщил в ходе брифинга.

По его словам, утверждающие о краже со стороны России не проверяли достоверность сообщения.

«Похоже на фейк. Скорее всего, фейком и является. Я не знаю точно, кто это заявил в ООН, но очевидно, что они не удосужились проверить эту информацию», — подчеркнул Песков.

Ранее в ООН заявили о 4,5 млн тонн зерна в портах Украины, которые не удается вывезти. Как уточнял директор отделения Всемирной продовольственной программы ООН в Германии Мартин Фрик, проблема заключается в том, что морские пути и выходы из гаваней заблокированы.

Также были названы страны, которым угрожает голод без зерна из России. Говоря о географии экспорта, доцент программы «Международная экономическая безопасность» Института мировой экономики и бизнеса РУДН Хаджимура Белхароев указал на страны Северной и Тропической Африки.