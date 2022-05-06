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Россия решила обеспечить экспорт из Индии при помощи «бумажных аккредитивов»

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Eugene Hoshiko/AP

Россия предложила Индии возобновить практику представления «бумажных аккредитивов» ради обеспечения экспорта из Индии. Об этом сообщает Economic Times, ссылаясь на источники.

Речь идет о механизме выплат государственного долга в рупиях, отметили в издании.

В Economic Times добавили, что при утверждении данного предложения, экспорт товаров в России может резко вырасти. Поэтому сейчас Банк России и Резервный банк Индии (центробанк) изучают способы как соблюдения международных санкций, так и использования данного метода.

Одни из источников издания указал, что официальные лица двух банков уже встречались и продолжает вести переговоры по этому вопросу. Однако окончательное решение пока не принято.

Механизм государственного кредитования возник во времена СССР, когда советская сторона помогала Индии поставками товаров первой необходимости. После распада Советского союза между Россией и Индией продолжало действовать соглашение о суверенном кредите Индии, по которому страна выплачивала России средства в рупиях.

4 мая Bloomberg сообщил, что Индия планирует покупать у России нефть по заниженной цене — менее $70 за баррель. В агентстве отметили, что Индия требует от России большую скидку за нефть из-за рисков партнерства с российской стороной.

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