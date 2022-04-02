Gascade: газопровод «Ямал — Европа» перешел на реверс

Газопровод «Ямал — Европа» начал работать в режиме реверса: газ идет со стороны ФРГ в Польшу, а не наоборот. Об этом свидетельствуют данные немецкой компании Gascade, передает РИА «Новости».

Отмечается, что заявки на прокачку газа через станцию «Мальнов» на польско-немецкой границе на вход (аверс) и выход (реверс) с вечера 1 апреля были почти равны.

То есть, несколькими часами ранее начался виртуальный реверс: российский газ поступал в польский сегмент газопровода, перепродавался ФРГ и оставался на территории Польши.

Однако затем, с 08.00 мск 2 апреля, начался реверс, и газ стал направляться в Польшу, куда за час поступило чуть более 270 тыс. кубометров газа.

Известно также, что «Газпром» бронировал мощности «Ямала — Европы» на газовые сутки 2 апреля (с 07.00 мск 2 апреля до 07.00 мск 3 апреля).

Накануне сообщалось, что поток газа по «Ямалу-Европе» находится на нулевом уровне на границе ФРГ и Польши.