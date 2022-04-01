Партнеры США выпустят на рынок десятки миллионов баррелей нефти

Зарубежные союзники и партнеры США поддержали инициативу Вашингтона и согласились выпустить на мировой рынок дополнительно десятки миллионов баррелей нефти. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден, передает ТАСС.

Глава Белого дома сообщил, что в пятницу, 1 апреля, более 30 государств «собрались на чрезвычайную встречу и договорились о высвобождении дополнительных десятков миллионов баррелей нефти на рынок».

Недавно Байден принял решение о «самом крупном в истории» высвобождении запасов нефти из стратегических запасов Соединенных Штатов. Вашингтон будет выводить на рынок «в среднем по миллиону дополнительных баррелей в день ежедневно в течение следующих шести месяцев».

Как отмечал старший советник Госдепартамента США по энергетической безопасности Амос Хокстин, данное решение уже привело к тому, что цены начали снижаться.

В начале марта Байден заявлял, что США готовы к новым товарным интервенциям для стабилизации мировых цен на нефть.

При этом страна объявила о запрете на импорт российских энергоносителей из-за событий на Украине. Согласно аналитикам JPMorgan, это решение грозит США «огромными финансовыми потерями», потому что они составляют более 8% от всего американского импорта, а ближневосточные поставщики не пытаются помочь американской стороне справиться с последствиями санкций.