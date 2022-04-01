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«Ъ»: производители смартфонов отказались продавать товар в рассрочку

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John Locher/AP

Производители смартфонов изменили условия поставок в России, они теперь требуют предоплату у дистрибьютеров и ретейлеров. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По словам источника на рынке электроники, речь идет о полной предоплате или минимальной отсрочке из-за роста стоимости кредитных инструментов для бизнеса в России.

Гендиректор дистрибьютера diHouse (входит в ГК «Ланит») Юрий Родный заявил, что партнеры, которые ранее предоставляют отсрочки по платежам, начали сокращать сроки. Так, международные страховые организации урезают лимиты, предоставляемые производителям для страхования дебиторской задолженности покупателей из России. По его словам, сейчас идет поиск новых механизмов кредитования.

Отмечается, что подобные изменения на рынке приводят к росту розничных цен как на новые поставки, так и на уже отгруженный товар. В марте производители и дистрибьюторы подняли отгрузочную стоимость смартфонов и другой цифровой техники в среднем на 30%.

В течение марта ретейлеры практически не делали закупок из-за изменчивости курса рубля и условий санкций. Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин ожидает, что отгрузки новых поставок возобновятся в апреле, рынок постепенно восстановится, а цены начнут снижаться.

Ранее ретейлеры назвали число оставшейся техники Apple и Samsung в России. Компании приняли решение об ограничении поставок своей продукции в страну.

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