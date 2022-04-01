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Европа столкнулась с нехваткой дизельного топлива

Bloomberg: запасы дизельного топлива в Европе закончатся через 40 дней

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Европа стоит на пороге нехватки дизельного топлива, запасы которого закончатся через 40 дней. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на агентство Bloomberg.

По данным Международного энергетического агентства, в конце января в ЕС было 247,4 млн баррелей дизельного топлива, чего хватит на 40 дней. В настоящее время в большей части европейских стран дизель стал стоить дороже бензина впервые за последние 15 лет.

По оценкам исполнительных директоров Vitol и Gunvor Рассела Харди и Турбьерна Тернквиста ЕС получал порядка 750 тыс. баррелей дизельного топлива в сутки. В целом на Россию приходится около половины европейского импорта дизеля. Помимо этого, почти половина внутреннего спроса на средние дистилляты в Великобритании покрывалась импортом, треть которого приходилась на Россию. Теперь страна будет вынуждена искать другие источники поставок, которые покроют объем в размере 100 тыс. баррелей дизеля в сутки. По этой причине отказ от российских энергоносителей усугубит и без того тяжелую ситуацию на рынке, рассказал Тернквист.

Гендиректор Fuels Europe Джон Купер рассказал, что у Евросоюза фактически нет альтернативных источников поставок дизельного топлива и остается только один вариант — закупить топливо в России, но по документам проводить его как продукцию из других стран.

Ранее эксперт по геополитическим вопросам Пьер-Эммануэль Томанн заявил, что отказ от соблюдения нового порядка расчетов за российский газ может привести к тому, что в Европе начнутся внутренние проблемы.

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