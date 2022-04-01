Европа столкнулась с нехваткой дизельного топлива

Европа стоит на пороге нехватки дизельного топлива, запасы которого закончатся через 40 дней. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на агентство Bloomberg.

По данным Международного энергетического агентства, в конце января в ЕС было 247,4 млн баррелей дизельного топлива, чего хватит на 40 дней. В настоящее время в большей части европейских стран дизель стал стоить дороже бензина впервые за последние 15 лет.

По оценкам исполнительных директоров Vitol и Gunvor Рассела Харди и Турбьерна Тернквиста ЕС получал порядка 750 тыс. баррелей дизельного топлива в сутки. В целом на Россию приходится около половины европейского импорта дизеля. Помимо этого, почти половина внутреннего спроса на средние дистилляты в Великобритании покрывалась импортом, треть которого приходилась на Россию. Теперь страна будет вынуждена искать другие источники поставок, которые покроют объем в размере 100 тыс. баррелей дизеля в сутки. По этой причине отказ от российских энергоносителей усугубит и без того тяжелую ситуацию на рынке, рассказал Тернквист.

Гендиректор Fuels Europe Джон Купер рассказал, что у Евросоюза фактически нет альтернативных источников поставок дизельного топлива и остается только один вариант — закупить топливо в России, но по документам проводить его как продукцию из других стран.

Ранее эксперт по геополитическим вопросам Пьер-Эммануэль Томанн заявил, что отказ от соблюдения нового порядка расчетов за российский газ может привести к тому, что в Европе начнутся внутренние проблемы.