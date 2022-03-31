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Верховный суд РФ отказал банку «Траст» в пересмотре иска компании «Вандеркинд»

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда РФ не будет рассматривать кассационную жалобу банка непрофильных активов «Траст» по делу о взыскании 2,6 млрд руб. с компании «Вандеркинд». Судья ВС России 28 марта вынес определение об отказе передачи кассационной жалобы в коллегию, сообщает газета «Известия», ссылаясь на соответствующий документ.

В 2017 году банк «Открытие» и «Вандеркинд» заключили договор возобновляемой кредитной линии на срок до конца текущего года, предусматривающий определенный график возврата средств. В 2020 году магазинам детских игрушек пришлось закрыться в свете ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19. Из-за этого у организации не получилось выплатить платеж в 500 млн руб. Кредитором между тем стал банк «Траст», выкупивший долг у «Открытия».

Кредитором к этому моменту стал банк «Траст», который выкупил долг у банка «Открытие» на денежные средства, полученные в виде депозитов ЦБ.

Представители «Вандеркинда» пробовали договориться с банком-взыскателем о реструктуризации задолженности.

«Траст», находящийся на санации, отказал компании в реструктуризации и в феврале 2021 года обратился в суд с иском о взыскании 500 млн руб. Также банк потребовал срочно выплатить всю задолженность в размере 2,6 млрд руб. Чтобы избежать банкротства, «Вандеркинд» обратился в суд для изменения условий договора. Фирма хотела, чтобы ей позволили в течение года с момента снятия коронавирусных ограничений не платить транш в 500 млн, а также проценты по кредиту (по ставке 7,5%).

Организация предлагала выплатить данный транш в срок до 31 декабря 2022 года без применения штрафных санкций. Также «Вандеркинд» попросил, чтобы его на те же 12 месяцев освободили от пеней за просрочку уплаты долга и штрафов.

Однако Арбитражный суд города Москвы не нашел оснований для удовлетворения обращения. Компания в ответ на это подала жалобу. Девятый арбитражный апелляционный суд отменил предыдущее судебное решение и поддержал требования «Вандеркинда» о реструктуризации долга. Между тем «Траст» подал жалобу в Арбитражный суд Московского округа, однако ее не удовлетворили. В конце концов, банк обратился в Верховный суд, который счел, что «основания для передачи кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда» отсутствуют.

Как заявил управляющий партнер АБ «Бартолиус» Юлий Тай, решение Верховного суда можно трактовать как победу «Вандеркинда».

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