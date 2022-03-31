Цены на газ в Европе взлетели почти до $1450 после заявления Путина

Цены на газ в Европе выросли почти до $1450 за 1 тыс. куб. м, следует из данных лондонской биржи ICE.

Это произошло после того, как президент России Владимир Путин в четверг, 31 марта, подписал указ о торговле газом с недружественными странами, который обязывает такие государства платить за энергоресурсы в рублях. Для совершения покупки западные страны должны будут открыть рублевые счета в российских банках. При этом Путин отметил, что Москва «не будет заниматься благотворительностью» и в случае отказа от оплаты в рублях будет считать это нарушением контракта.

Так, стоимость майского фьючерса на крупнейшем европейском хабе TTF в Нидерландах увеличилась до $1448,7 за 1 тыс. куб. м.

28 марта Путин поручил правительству, Банку России и ПАО «Газпром» реализовать меры по переводу на рубли расчетов за газ с недружественными странами до 31 марта.

23 марта российский лидер на совещании с кабинетом министров заявил, что продажа природного газа и другой экспорт из России в страны Европы и США в ближайшее время будут переведены на рубли. При этом он подчеркнул, что РФ продолжит поставку природного газа в соответствии с объемами и ценами, которые были зафиксированы в ранее заключенных контрактах.