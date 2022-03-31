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Кабмин временно запретил возбуждать дела о банкротстве по заявлениям кредиторов

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Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина сообщил, что с 1 апреля вводится полугодовой мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов для организаций и граждан, включая индивидуальных предпринимателей, передает ТАСС.

Премьер добавил, что данное решение поддержит людей и компании, которые оказались в сложной финансовой ситуации из-за последствий «недружественных действий в отношении нашей страны» и не могут выполнят финансовые обязательства.

По словам Мишустина, такая отсрочка даст должникам возможность справиться с трудностями, наладить дела, найти новые источники дохода и укрепить финансы. При этом не обязательно закрывать компанию или бизнес и увольнять сотрудников.

Исключение сделано только для застройщиков многоквартирных домов или другой недвижимости, возводимой в соответствии с законом о долевом строительстве и включенной в единый реестр проблемных активов.

Ранее кабмин РФ разрешил соотечественникам, которые были безосновательно отчислены из европейских вузов, бесплатно обучаться в отечественных.

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