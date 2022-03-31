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Средний размер ипотечного кредита в России за год вырос на 40%

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Нина Зотина/РИА «Новости»

В феврале 2022 года средний размер ипотечного кредита в России достиг 4 млн рублей, что на 40% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Об этом пишет РБК, ссылаясь на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

«Средний размер ипотечного кредита растет почти непрерывно уже полтора года. В ближайшие месяцы наибольший вклад в динамику основных показателей ипотечного рынка будет вносить рост коммерческих ставок банков и расширение госпрограмм льготной ипотеки», — отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

В бюро сообщили, что среди регионов России в феврале лидером по ипотечному кредитованию стал Татарстан, где за год средний размер ипотечного кредита вырос на 62,4%. Второе место у Краснодарского края с результатом в 60,7%. Замыкает тройку Ленинградская область, где за год средний ипотечный кредит вырос на 47,3%.

22 марта РИА «Новости» со ссылкой на анализ ипотечного рынка «Росбанк Дом» сообщили, что спрос на ипотечные кредиты в России в начале марта по сравнению с февралем и аналогичным периодом прошлого года сократился в четыре раза. Согласно представленным данным, в первую неделю марта было выдано 140,6 тысячи ипотечных кредитов на общую сумму порядка 24,3 миллиарда рублей.

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