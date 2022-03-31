Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
#Месяц спецоперации. Хроника #Операция на Украине #Коронавирус
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Семейный врач Демихова объяснила, можно ли очистить организм от шлаков с помощью... 10:13
В Афганистане запретили выращивать мак 10:06
Резцова выиграла масс-старт на чемпионате России по биатлону в Тюмени 09:59
Мединский заявил, что у Киева изменилась позиция по вопросу о нейтральном... 09:59
Чимаев установил уникальное достижение в истории UFC 09:44
Вице-премьер Качиньский: Польша открыта для размещения ядерного оружия США 09:43
В Москве за сутки выпало 50% месячной нормы осадков 09:36
50-летняя женщина решила выносить ребенка для собственной дочери 09:30
В Японии выступили за усиление санкций против России 09:19
Врач предупредила о развитии цирроза печени при резком похудении 09:15

Недружественным странам посоветовали создать рублевые резервы для оплаты газа

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Reuters

Странам, которые ввели против России санкции, необходимо создать международные рублевые резервы для покупки газа. Об этом РИА «Новости» заявил руководитель отдела анализа банковского и финансового рынков Промсвязьбанка Илья Ильин.

«В случае перехода на расчеты за газ в рубли страны для удобства расчетов, вероятно, создадут некоторый запас рублевых резервов», — отметил Ильин.

По его словам, санкции привели к тому, что Россия снизила резервы в иностранных валютах. Это связано с риском заморозки платежей, и в этом случае нет смысла копить резервы в валютах недружественных стран. Поэтому и в России появятся рублевые резервы.

Он добавил, что резервы в рублях являются остатком средств на счете Федерального казначейства. Кроме того, при хорошем экспорте и высоких доходах от него будет формироваться избыток рублей, который направится на господдержку или будет временно размещаться в банках.

30 марта представитель британского премьер-министра Бориса Джонсона заявил, что Великобритания отказывается платить за российские товары в рублях. По его словам, министр по делам бизнеса, энергетики и промышленности Квази Квартенг ясно дал понять, что Британия не будет платить в рублях.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил расширить «рублевый» экспорт на нефть, уголь и продовольствие.

До 31 марта президент России Владимир Путин поручил реализовать перевод на рубли расчеты за газ с недружественными странами.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть