Недружественным странам посоветовали создать рублевые резервы для оплаты газа

Странам, которые ввели против России санкции, необходимо создать международные рублевые резервы для покупки газа. Об этом РИА «Новости» заявил руководитель отдела анализа банковского и финансового рынков Промсвязьбанка Илья Ильин.

«В случае перехода на расчеты за газ в рубли страны для удобства расчетов, вероятно, создадут некоторый запас рублевых резервов», — отметил Ильин.

По его словам, санкции привели к тому, что Россия снизила резервы в иностранных валютах. Это связано с риском заморозки платежей, и в этом случае нет смысла копить резервы в валютах недружественных стран. Поэтому и в России появятся рублевые резервы.

Он добавил, что резервы в рублях являются остатком средств на счете Федерального казначейства. Кроме того, при хорошем экспорте и высоких доходах от него будет формироваться избыток рублей, который направится на господдержку или будет временно размещаться в банках.

30 марта представитель британского премьер-министра Бориса Джонсона заявил, что Великобритания отказывается платить за российские товары в рублях. По его словам, министр по делам бизнеса, энергетики и промышленности Квази Квартенг ясно дал понять, что Британия не будет платить в рублях.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил расширить «рублевый» экспорт на нефть, уголь и продовольствие.

До 31 марта президент России Владимир Путин поручил реализовать перевод на рубли расчеты за газ с недружественными странами.