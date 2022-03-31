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Economic Times: Индия и РФ могут запустить аналог SWIFT для двухсторонних транзакций

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Индия и РФ могли проработать систему проведения транзакций, альтернативную существующей SWIFT, такой вывод сделала The Economic Times.

Издание отметило, что посольство РФ в Индии отправило финансовым структурам страны письмо, в котором отметило, что «нет никаких ограничений в исполнении финансовых обязательств» между двумя странами. Это может говорить о скором появлении механизма двухсторонних транзакций «рубль-рупия».

Сообщается, что правительство Индии прорабатывает возможность разрешения пяти национальным банкам участвовать в таких торговых отношениях.

Также Bloomberg сообщал, что индийский кабмин рассматривает предложение РФ об использовании СПФС (системы передачи финансовых сообщений Банка России) для осуществления двусторонних платежей.

Ранее премьер-министр Словакии Эдуард Хегер не исключил возможности, что республика будет осуществлять покупки российского газа за рубли.

Кроме того, МИД КНР уточнил, что китайские компании намерены более активно использовать собственные валюты в торговле с РФ «на равноправной и взаимовыгодной основе».

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