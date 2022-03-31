Россиянам рассказали о праве на дополнительное пособие по безработице

Ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева рассказала агентству «Прайм», что согласно действующему законодательству, государство обязано поддерживать граждан в случае признания безработным — определен пакет социальных гарантий и компенсаций, куда входит пособие по безработице, которое может быть продлено.

По закону, величина пособия в процентах к среднему заработку на последнем месте работы в первые 3 месяца составляет 75%, в последующие 3 месяца — 60%.

Но если работник достиг пенсионного возраста по правилам, действовавшим до 2020 года, то есть является предпенсионером, он может получать пособие дольше: первые 3 месяца — 75%; следующие 4 месяца — 60%; далее до 24 месяцев — 45%. При этом максимальный размер пособия в первые 3 месяца составляет 12 792 рублей, в том числе и для предпенсионеров.

Ранее сообщалось, что внеочередная индексация пенсий — с учетом текущей инфляции — будет произведена в первой половине 2022 года. Об этом сообщили депутаты Госдумы Светлана Бессараб и Зариф Байгускаров. По словам последнего, этот вопрос будет рассматриваться 8 апреля — на эту дату запланирован ближайший отчет правительства РФ. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».