Премьер Польши уточнил сроки отказа от российского угля

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страна намерена полностью отказаться от российского угля до конца этой весны. Об этом сообщает ТАСС.

Он напомнил, что советующее решение было принято в ходе заседания совета министров, несмотря на отсутствие согласия всего ЕС.

«Апрель, самое позднее, май будет временем полного отказа от российского угля», — сказал премьер.

Моравецкий добавил, что Варшава также планирует отказаться от российской нефти до конца года.

Накануне пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер заявил, что страна намерена ввести запрет на импорт российского угля. По его словам, Варшава больше не может ждать соответствующего решения от Европейской комиссии.

В свою очередь в Минэнерго России выразили мнение, что Польша вряд ли сможет быстро заменить российский уголь, учитывая оборудование польских энергетических и тепловых станций.