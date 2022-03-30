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Премьер Польши уточнил сроки отказа от российского угля

Премьер Польши заявил, что страна откажется от российского угля уже в апреле или мае

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страна намерена полностью отказаться от российского угля до конца этой весны. Об этом сообщает ТАСС.

Он напомнил, что советующее решение было принято в ходе заседания совета министров, несмотря на отсутствие согласия всего ЕС.

«Апрель, самое позднее, май будет временем полного отказа от российского угля», — сказал премьер.

Моравецкий добавил, что Варшава также планирует отказаться от российской нефти до конца года.

Накануне пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер заявил, что страна намерена ввести запрет на импорт российского угля. По его словам, Варшава больше не может ждать соответствующего решения от Европейской комиссии.

В свою очередь в Минэнерго России выразили мнение, что Польша вряд ли сможет быстро заменить российский уголь, учитывая оборудование польских энергетических и тепловых станций.

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