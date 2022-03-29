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Финансист рассказал об «откате» рубля

Финансист Зельцер спрогнозировал дальнейшее укрепление рубля

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Depositphotos

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер рассказал, что перевод торговли газом с недружественными странами в рублевую зону являются весомым фактором, обещающим дальнейший рост курса рубля. Как отметил специалист в разговоре с «Прайм» другие факторы, которые сделают рубль сильнее – это низкий импорт, высокие цены на сырьевых рынках, «заморозка» торгов на бирже РФ для нерезидентов, сокращение перетока иностранных валют.

Зельцер считает, что в среднесрочной перспективе доллар «откатится» в район 90 рублей, евро приблизится к 100 рублям.

28 марта курс евро на Мосбирже опустился ниже 97 рублей впервые с 28 февраля.

При этом президент США Джо Байден 26 марта заявил, что из-за антироссийских санкций один американский доллар якобы стал стоить 200 рублей. По его словам, в результате «беспрецедентных» санкций со стороны Запада российская валюта «почти немедленно превратилась в щебень».

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