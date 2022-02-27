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Белый дом считает, что рубль вскоре значительно снизится

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Максим Блинов/РИА «Новости»

После вступления в силу решений о заморозке европейских активов Центрального банка России, Белый дом ожидает, что рубль вскоре «сорвется в свободное падение», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя американской администрации.

«У меня есть большая уверенность в том, что эффект от новых мер проявит себя немедленно. Я думаю, российские финансовые институты и другие участники рынка понимают, что без возможности России защитить свою валюту та сорвется в свободное падение», — заявили в Белом доме.

Уточняется, что заморозка активов — не единственная доступная США и их союзникам мера.

«Могут последовать и другие шаги в отношении активов Центробанка, которые мы будем дорабатывать в течение этих выходных», — резюмировали в Белом доме.

Ранее в Белом доме рассказали, какие банки не попадут под отключение России от SWIFT.

США стремятся сохранить на прежнем уровне цены на энергоносители и не допустить резкого роста.

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