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Россию отказались принять в ОЭСР

ОЭСР решила прекратить процесс принятия России в организацию

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Lindsey Wasson/Reuters

Россию не примут в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей объединения.

Как заявили в парижской штаб-квартире ОЭСР, совет организации решил официально прекратить процесс принятия в нее РФ, который был отложен еще в 2014 году. Еще совет дал поручение генеральному секретарю ОЭСР закрыть офис организации в Москве и не приглашать Россию на свои министерские встречи.

Мотивируя собственные решения, объединение ссылается на ситуацию на Украине.

Кроме того, ОЭСР приняла решение «пересмотреть участие России в комитетах» и «прекратить проекты, основанные на добровольных взносах России». Вместе с тем ОЭСР «расширит поддержку» украинским властям, указали в организации.

В июне 1994 года были подписаны декларации о сотрудничестве РФ с ОЭСР. Процесс присоединения страны к ОЭСР приостановили 13 марта 2014 года. Соответствующее решение вынес совет организации.

Ранее стало известно, что права России на представительство в Совете Европы приостановили.

Как заявили в СЕ, Российская Федерация остается членом организации и участником соответствующих конвенций совета, включая Европейскую конвенцию по правам человека. Сообщалось, что судья, избранный в Европейский суд по правам человека от России, также остается членом суда, и жалобы, поданные против РФ, будут по-прежнему рассматриваться и решаться судом.

До этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что Комитет министров Совета Европы запустил процедуру приостановки членства России в организации.

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