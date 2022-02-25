Российские банки обратились с совместным заявлением к клиентам

Сбер, ВТБ, Альфа-Банк, «Открытие» и другие российские банки выступили с совместным заявлением о поддержке клиентов, соответствующий релиз имеется в распоряжении «Газеты.Ru».

Банки заявили, что обеспечивают бесперебойную работу финансового рынка.

«Вчера многие клиенты прочитали новости о включении крупнейших российских банков в санкционные списки и были обеспокоены. Мы считаем важным обратить внимание, что каждый из банков продолжает обслуживать клиентов в штатном режиме и делает все необходимое, чтобы пройти этот нестабильный период спокойно. Банковское сообщество готово к различным сценариям», – говорится в релизе.

Кредитные организации подчеркивают, что у них достаточно ликвидности для удовлетворения спроса, а также нет ограничений на снятие наличных в банкоматах и отделениях. Кроме того, представители банков добавили, что в сложившихся условиях координируют свою деятельность и работают совместно с Банком России.

Банки также призвали клиентов использовать в качестве источников информации свои официальные интернет-площадки и горячие линии, а также обращаться с вопросами к сотрудникам в отделениях.

25 февраля Банк России и правительство России приняли решение оказать любую необходимую поддержку российским банкам, попавшим под санкции со стороны Европейского союза, Великобритании и Соединенных Штатов.