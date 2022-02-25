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ВТБ: санкции никак не отразятся на клиентах

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Мария Девахина/РИА «Новости»

Санкции, наложенные на банк ВТБ странами Запада, никак не отразятся на счетах и вкладах клиентов, в том числе в долларах и евро. Об этом сообщает в пресс-служба кредитной организации.

«Все счета по-прежнему активны, а средства, размещенные в ВТБ, доступны как в отделениях, так и дистанционных каналах. Их по-прежнему можно использовать в полном объеме, для них также доступно проведение всех операций на территории России», — отмечается в сообщении.

В банке сообщили, что все карты также продолжают свою работу. Ограничения есть лишь для карт за границей. Поэтому клиентам, которые сейчас находятся за пределами России, лучше всего снять с карт наличные.

Также в штатном режиме продолжат работать эквайринговые терминалы и кассы, а брокерские счета будут обслуживаться дальше, несмотря на недоступность некоторых операций в валюте.

Ранее в пятницу Банк России и правительство России решили оказать любую необходимую поддержку российским банкам, попавшим под санкции со стороны Европейского союза, Великобритании и Соединенных Штатов, сообщается на сайте ведомства. Речь идет о «ВТБ», «Совкомбанк», «Новикомбанк», Банк «Финансовая корпорация Открытие», «Промсвязьбанк» и «КБ Россия».

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