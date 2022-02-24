Курс биткоина упал почти на 10% за сутки

Стоимость биткоина понизилась до $35 тыс. впервые за месяц. За сутки первая криптовалюта подешевела почти на 10%. Об этом свидетельствуют данные криптобиржи Binance.

По состоянию на 13:46 мск биткоин немного отыграл падение и актив торгуется на уровне в $35,12 тыс.

Рынок криптовалют продолжает свое снижение с прошлой недели: тогда цена биткоина достигла $44 тыс. С тех пор криптовалюта подешевела более чем на 18%.

24 января стоимость биткоина в ходе торговой сессии опускалась ниже $35 тыс., что является минимальным значением с лета 2021 года.

Ранее генеральный директор и соучредитель Tokens.com Эндрю Кигуэль заявил, что биткоин в скором времени может потерять свои позиции в качестве лидирующей криптовалюты, а затем исчезнуть. По его мнению, токен, несмотря на крупнейшую крипторыночную капитализацию, давно устарел.