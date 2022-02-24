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Мосбиржа отыграла часть утреннего падения

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Индексы на Мосбирже замедлили падение после падения на 45-50% на фоне новостей о том, что Россия приступила к спецоперации в Донбассе.

Индекс Мосбиржи на 13:16 мск падал на 29,04%, до 2188,87 пункта, индекс РТС снижался на 33,84%, до 811,53 пункта.

Ранее в четверг Банк России уточнил параметры моратория на переоценку ценных бумаг. Регулятор отметил, что кредитным организациям и некредитным финансовым организациям, применяющим нормативные акты Банка России по бухгалтерскому учету, будет предоставлено право отражать долевые и долговые ценные бумаги, приобретенные с 18 февраля по 31 декабря 2022 года, по справедливой стоимости на дату приобретения.

22 февраля ЦБ разрешил финансовым организациям временно не учитывать изменение текущей рыночной стоимости ценных бумаг. Это было сделано для более плавной адаптации финансовых рынков к произошедшим изменениям.

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