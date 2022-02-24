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На Московской Бирже приостановили торги на всех рынках

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Софья Сандурская/Агентство «Москва»

Торги на Мосбирже временно приостановили утром 24 февраля. Об этом сообщается на сайте Московской Биржи.

«Торги на всех рынках приостановлены. О возобновлении будет сообщено дополнительно», — пояснили представители биржи.

Причиной остановки торгов стало снижение рубля и рынка российских акций до установленных биржей границ.

Примерные сроки возобновления торгов пока неизвестны.

Незадолго до закрытия торгов курс доллара превысил 84 рубля, евро — 95 рублей.

24 февраля президент РФ Владимир Путин обратился к гражданам России и Украины по поводу ситуации на Украине. Он заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик. Российский глава государства заявил, что действия РФ — самозащита от создаваемых для страны угроз, и Россия не может просто наблюдать за происходящим.

Также Банк России сообщал о мерах поддержки финансового сектора.

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Военная операция в Донбассе
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