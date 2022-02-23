Аналитик Юшков объяснил рост цен на газ в Европе

Рост цен на газ в Европе выше $1 тыс. за тысячу кубометров спровоцировали технический и геополитический факторы. Об этом RT рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«В европейских подземных хранилищах практически газа не осталось, а это значит, те объемы, которые раньше брались с подземных хранилищ на протяжении отопительного сезона, сейчас они должны брать из текущего импорта. Значит, спрос ежесуточный импорта нарастает, и как раз цена растет», — подчеркнул Юшков.

Это он назвал техническим фактором. Второй фактор подорожания мартовских фьючерсов на газ — геополитика, добавил Юшков. «Россия — крупнейший экспортер газа в мире. Все, что касается ущемления России, вызывает нервозность на рынке», — сказал аналитик.

Как ранее сообщала «Газета.Ru», цены мартовских фьючерсов на газ в Европе превысили отметку в $1 тыс. за тысячу кубометров. По состоянию на 16:30 мск они достигли $1021, следует из данных Лондонской биржи ICE.

Предыдущий максимум составлял $960 за тысячу кубометров. С начала дня газ подорожал более чем на 2%. Газовые фьючерсы продолжают подниматься в цене в моменте. Последний раз такая стоимость газа на площадке фиксировалась в конце января.