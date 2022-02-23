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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Украина прекратила импорт электроэнергии из Белоруссии

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Киев приостановил импорт электроэнергии из Минска со среды, 23 февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E).

В соответствии с заявкой Украина получает 0 МВт из Белоруссии. По сведениям оператора энергосистемы Украины «Укрэнерго», наблюдается аналогичные значения.

Днем ранее, 22 февраля, Белоруссией еще осуществлялись поставки электроэнергии. Фиксировались значения до максимально возможных 900 МВт.

Сейчас Украина не получает электроэнергию из-за рубежа по другим направлениям. Помимо того, не ведется экспорта энергоресурсов в другие страны.

В настоящий момент точно неизвестно, как долго будут отсутствовать поставки электричества на Украину.

Ранее появились данные, что Украина отключится от энергосети России на 72 часа в конце февраля. После этого Украина опять подключится к российско-белорусской энергосистеме. В российском Системном операторе Единой энергетической системы подтвердили эти сведения — Москва сотрудничает с Киевом.

Также отмечалось, что Белоруссия предоставляет электроэнергию Украине в качестве аварийной помощи.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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