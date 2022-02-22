Канцлер Германии назвал сроки принятия санкций против России

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что санкции в ответ на признание Россией Донецкой и Луганской народных республик будут приняты в течение дня, сообщает «Интерфакс».

«В ЕС мы обсудили первый пакет санкций и в течение дня примем по нему совместное решение», — сказал он.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал приказы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. С соответствующей просьбой обратились главы республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

22 февраля Государственная дума России единогласно ратифицировала соглашения о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР. Документы на ратификацию внес президент России Владимир Путин. Парламенты республик Донбасса уже ратифицировали договоры.

Ранее Шольц дал поручение Минэкономики Германии остановить процесс сертификации российского проекта «Северный поток — 2».