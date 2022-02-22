Канцлер Австрии допустил, что новые санкции ЕС против России затронут «Северный поток — 2»

Канцлер Австрии Карл Нехаммер допустил, что газопровод «Северный поток — 2» может войти в санкционный пакет ЕС против России, которая признала независимость ДНР и ЛНР. Об этом сообщает ТАСС.

«Если обширный санкционный режим вступит в силу, то им, разумеется, будет охвачен и «Северный поток — 2», — сказал он, выступая на пресс-конференции.

Ранее крупнейшая в Европарламенте фракция призвала немедленно ввести санкции против России для ее исключения из европейской экономики.

По словам главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, первые санкции в отношении России будут приняты уже во вторник, 22 февраля, однако это будет еще не весь ответ ЕС на признание Москвой независимости самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик.

Накануне президент России Владимир Путин подписал приказы о признании независимости ДНР и ЛНР.