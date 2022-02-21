Курс евро превысил 90 рублей

Согласно данным торгов на Московской бирже, стоимость евро превысила 90 рублей.

Такой рост европейской валюты был зафиксирован впервые с 26 января текущего года.

Утром 21 февраля на фоне сообщений об ухудшении ситуации вокруг Украины европейская валюта выросла в цене на 0,55 руб. и достигла 88,1 руб., американская валюта подорожала на 0,25 руб., до 77,55 руб.

Впоследствии курс евро превысил отметку в 89 руб.

Также стало известно, что фондовые индексы Мосбиржи и РТС упали на 8-10%. В лидерах снижения на 14.32 мск — ИнтерРАО (-11,78%), ПИК (-10,97%), РУСАЛ (-10,75%), АЛОРСА (-9,62%) и другие.

Рубль и российский фондовый рынок стали падать еще 17 февраля. Это связано с обострившейся ситуацией на фоне военных действий на территории Донбасса.