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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Евросоюз одобрил санкции против пятерых граждан России

Главы МИД ЕС одобрили санкции против пятерых россиян за выборы в Крыму

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Global Look Press

Главы министерств иностранных дел стран — членов Евросоюза одобрили санкции в отношении пяти россиян за организацию выборов в Госдуму в Крыму. Об этом в своем микроблоге в Twitter сообщил журналист издания Radio Free Europe Рихард Йозвик.

«Министры иностранных дел ЕС в понедельник одобрили замораживание активов и запрет на поездки для пяти россиян, связанных с организацией выборов в Госдуму в Крыму в прошлом году», — пишет агентство.

В сообщении уточняется, что данные меры не имеют отношения к эскалации ситуации на Украине.

Выборы в Госдуму VIII созыва проходили с 17 по 19 сентября. Также состоялись выборы глав 12 субъектов РФ и 39 региональных парламентов. В октябре власти Украины ввели персональные санкции в отношении 237 человек за организацию голосования «в Крыму и в Донбассе».

Крым вошел в состав России после госпереворота на Украине, который произошел в феврале 2014 года. В марте того же года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией, в котором участвовали более 80% имевших право голоса. Переход под юрисдикцию РФ, согласно официальным данным, поддержали 96,7% и 95,6% голосующих соответственно.

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Санкции против России
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