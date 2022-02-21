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Больше половины продавцов подмосковной недвижимости завышают цены

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Global Look Press

Около 60% продавцов загородной недвижимости на вторичном рынке Московской области завысили цены на свои объекты. Об этом пишет РБК.

Риелторы отметили, что завышение цен на объекты составляет в среднем 20-25%. При этом в 2020 году таких продавцов было в два раза меньше, всего 30%.

«Правильно оцененные объекты продаются в среднем за три-четыре месяца. Если стоимость лота неоправданно высока, потребуется время для ее снижения», — отметил директор департамента загородной недвижимости «Инком-Недвижимости» Олег Новосад.

По его словам, рост предложения с неадекватно высокими ценами связан с увеличением стоимости объектов загородной недвижимости на первичном рынке. Это произошло из-за того, что серьезно подорожали стройматериалы. Поэтому продавцы на вторичном рынке решили подтянуть цены вслед за постоянно растущим первичным рынком.

Он поделился, что сейчас средняя стоимость ликвидных коттеджей на расстоянии 30-40 км от МКАД составляет около 25 млн рублей, дачи – 6,9 млн рублей, а участков — в районе 4 млн рублей. При этом чаще всего выбирают пустые участки или дачи.

В конце января сообщалось, что россияне в 2021 году стали скупать загородные участки из-за недоступности городского жилья. Например, участки под коттеджные поселки стали пользоваться ажиотажным спросом.

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