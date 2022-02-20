В Бундестаге заявили о необходимости прекратить давить на «Северный поток — 2»

Глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата, депутат от Левой партии Клаус Эрнст заявил ТАСС, что правительство ФРГ должно прекратить угрожать России санкциями против газопровода «Северный поток — 2».

Парламентарий напомнил высказывание министра иностранных дел германии Анналены Бербок, заявившей, что в случае вторжения России на Украину Берлин может наложить ограничения на газопровод.

«После этого высказывания становится понятно, что Бербок учитывает интересы США, а не интересы Федеративной Республики. «Северный поток — 2» нужно держать вдали от этого конфликта. Или может быть Бербок хочет остановить и импорт газа, который поступает по другим трубопроводам?», — отметил он.

Ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о направленной против «Северного потока — 2» совместной реакции Берлин и Вашингтон на гипотетическую российскую агрессию.