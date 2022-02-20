Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Фигурист Козловский о судействе на ОИ: нам позорно недодали баллов 05:41
Невролог рассказал, что делать при ковидной слабости 05:24
Экс-футболист сборной СССР о Валиевой: в 15 лет ее подвергают душевному... 05:21
Врач рассказал о необычном последствии COVID-19 05:06
Лайшев призвал прекратить травлю Тутберидзе 05:02
«Красный крест» призвал не вредить инфраструктуре на востоке Украины 04:44
Клебо ответил Сорину, предложившему норвежцам поменять условия тренировок 04:39
Американские и французские журналисты попали под обстрел в Донбассе 04:38
Зеленский провел в аэропорту Борисполь совещание с руководством силовых ведомств 04:22
Крянин объяснил, благодаря чему Большунову удается завоевывать медали 04:20

В Бундестаге заявили о необходимости прекратить давить на «Северный поток — 2»

Депутат бундестага Эрнст: конфликт России и Запада не должен затрагивать «Северный поток — 2»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата, депутат от Левой партии Клаус Эрнст заявил ТАСС, что правительство ФРГ должно прекратить угрожать России санкциями против газопровода «Северный поток — 2».

Парламентарий напомнил высказывание министра иностранных дел германии Анналены Бербок, заявившей, что в случае вторжения России на Украину Берлин может наложить ограничения на газопровод.

«После этого высказывания становится понятно, что Бербок учитывает интересы США, а не интересы Федеративной Республики. «Северный поток — 2» нужно держать вдали от этого конфликта. Или может быть Бербок хочет остановить и импорт газа, который поступает по другим трубопроводам?», — отметил он.

Ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о направленной против «Северного потока — 2» совместной реакции Берлин и Вашингтон на гипотетическую российскую агрессию.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть