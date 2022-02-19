В Германии предупредили, что санкции против России затронут всю мировую экономику

Санкции в отношении России, которые страны Запада планируют ввести в случае вторжения Москвы на Украину, затронут всю мировую экономику и международную систему на долгосрочную перспективу. Об этом заявил глава фракции Социал-демократической партии Германии в бундестаге Рольф Мютцених, передает ТАСС.

По его словам, ограничения затронут в том числе российский газопровод «Северный поток — 2».

«Это будет очень ясный ответ, который, не будем заблуждаться, затронет не только Россию, но и мировую экономику и международную систему на долгосрочную перспективу», — сказал Мютцених.

Он также выразил обеспокоенность относительно того, что возникший кризис может сказаться на поставках газа по трубопроводам, которые уже введены в эксплуатацию и по которым поступают российские газ и нефть.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что Лондон согласовал с партнерами по «Большой семерке» (G7) и Европейскому союзу санкции в отношении России.

С осени прошлого года в западных СМИ, а также на Украине заявляют, что Россия якобы готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину. В Москве подобные утверждения неоднократно отвергали.