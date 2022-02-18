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Сбербанк упростил подачу заявки на льготную ипотеку на ИЖС

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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В рамках программы «Господдержка 2020» Cбер расширил возможности подачи заявки на оформление ипотеки для индивидуального строительства жилого дома, сообщает пресс-служба банка.

В Сбере отмечают, что подать заявку на ипотечный кредит в целях строительства индивидуального дома могут все желающие всего по двум документам. Ранее такое кредитование было возможно только для зарплатных клиентов банка, а также клиентов, предоставляющих полный пакет документов.

«Спрос граждан на покупку и строительство жилья на льготных условиях неизменно остается высоким. По итогам 2021 года мы зафиксировали, что около половины ипотеки на строительство частных домов была выдана в рамках льготных госпрограмм. Теперь построить собственный дом на льготных условиях можно без подтверждения дохода. Нововведение позволит еще большему числу граждан расширить жилплощадь, повысить уровень комфорта или переехать за город», — рассказал вице-президент, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Николай Васев.

Максимальная сумма кредита составляет 3 млн рублей. Минимальный первоначальный взнос по кредиту — от 30% стоимости жилья. Ставка стартует от 6,65%.

Рассчитать ипотеку и подать заявку можно онлайн на Домклик.

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