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Банки сообщили о новых проблемах из-за переводов нелегальным онлайн-казино

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Мария Девахина/РИА «Новости»

Банкиры опасаются массовых штрафов из-за принятого 16 февраля закона 8-ФЗ, который вводит ответственность за переводы в адрес нелегальных онлайн-казино. Об этом «Газете.Ru» сообщил зампред Национального совета финансового рынка Александр Наумов.

«Центробанк отложил для банков штрафы за перевод в адрес нелегалов до 1 апреля 2022 года, а закон, который вчера подписал президент, вступает в силу уже 25 февраля. Могут возникнуть риски массовых штрафов в адрес кредитных организаций», — уточнил Наумов.

По его словам, банки запрашивали доступ к Единому реестру Роскомнадзора, который содержит данные о доменах запрещенных онлайн-ресурсов (в том числе, незаконных онлайн-казино, лотерей). Сейчас он доступен силовым структурам и интернет-провайдерам.

В январе Роскомнадзор и ЦБ договорились предоставлять банкам зашифрованный реестр через личный кабинет в системе регулятора.

«Но пока ни Банк России, ни Роскомнадзор не представили порядок доступа к реестру. В итоге сегодня нет реального механизма, позволяющего проверять информацию об участнике перевода. Банки вынуждены искать аналоги реестра в сети и другими обходными путями или создавать резервы под штрафы, что давит на их капитал», — говорит Наумов.

Согласно 8-ФЗ, для должностных лиц штраф за перевод в адрес нелегального онлайн-казино составляет от 100 тыс. до 500 тыс. руб., для юрлиц — от 25% до 40% суммы принятого платежа, но не менее 5 млн руб.

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