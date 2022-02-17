Цена российской нефти превысила $99 за баррель впервые с 2014 года

Стоимость российской экспортной нефти Urals в Европе 16 февраля превысила $99 за баррель впервые за восемь лет. Об этом сообщает ценовое агентство Argus.

«В Средиземноморье цена на партии Urals объемом по 80—100 тыс. тонн в абсолютном выражении выросла в среду также на $3,23/барр., до $99,14/барр. Это стало максимальным уровнем с 4 сентября 2014 года, когда котировка составила $99,81/барр.» — отмечается в сообщении.

По сравнению с данными за 15 февраля цена нефти увеличилась на $3,38 за баррель.

Цена Urals в России учитывается при расчете экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, а также налога на добычу полезных ископаемых. В федеральном бюджете России на 2022 год базовая стоимость марки составляет $44,2 за баррель.

4 февраля цена Urals на северо-западе Европы — CIF Rotterdam — выросла на $4,66, до $95,12 за баррель. Показатели стали максимальными с 17 сентября 2014 года — тогда котировки достигали $96,18 за баррель.