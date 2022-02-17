Потенциальный ущерб от киберпреступности в 2022 году оценили в ₽165 млрд

Ущерб от преступных действий с использованием компьютерных технологий в России в 2022 году может достигнуть 165 млрд рублей. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на данные RTM Group.

Росту ущерба будет способствовать сохранение низкого уровня киберграмотности населения, а также желание людей сэкономить в условиях роста цен и неопределенности, отметили в компании.

В 2021 году совокупный размер ущерба от киберпреступлений превысил 150 млрд рублей. Всего за прошлый год было совершено 518 тыс. киберпреступлений, что на 1,4% больше показателей 2020 года и почти в 1,8 раза больше значений 2019 года.

По словам управляющего RTM Group Евгения Царева, количество результативных кибератак в 2021 году выросло на треть (+35%). Причем это произошло из-за действий телефонных мошенников, а не хакеров. А уже в 2022 году рост киберпреступлений продолжится и составит, как минимум, 30% за счет развития схем социальной инженерии и использования новых технологий. По итогу года совокупный ущерб может превысить 165 млрд рублей.

Самым распространенным способом мошенничества стали телефонные звонки потенциальной жертве, а самым популярным способом хищения средств — вирусы и фишинговые атаки.

Эксперты сошлись во мнении, что мошенники станут еще активнее и рост кибератак продолжится, так как уголовно-процессуальное право сейчас не приспособлено к такого рода преступлениям. Кроме того, у правоохранительных органов нет достаточного количества квалифицированных кадров, которые могли бы заниматься расследованиями.

В декабре замначальника Следственного департамента МВД России полковник юстиции Данил Филиппов сообщил, что с января по ноябрь 2021 года телефонные мошенники смогли украсть у россиян 45 млрд рублей. По его словам, каждый седьмой житель страны сталкивался с подобного рода мошенниками.