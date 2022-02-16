Минфин не планирует изменений по НДФЛ в ближайшие годы

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в ближайшие годы не изменится. Об этом сообщает ТАСС.

«Однозначно могу сказать, что здесь планов менять НДФЛ на ближайшие годы у Минфина нет», — сказал он, отвечая на вопрос журналиста.

Также глава ведомства добавил, что в этом году не ожидается предметных обсуждений о введении прогрессивного налога на прибыль.

В России в 2021 году вступил в силу закон о повышении ставки налога на доходы физических лиц с 13% до 15% на доходы, превышающие 5 млн руб. в год. Решение об увеличении налоговой нагрузки для богатых граждан было принято на фоне падения бюджетных доходов, вызванного пандемией.

В прошло году бюджетная система Российской Федерации собрала 636,4 млрд руб. налога по ставке 15%. Технически более 553 млрд руб. из этой суммы ушло в региональные бюджеты.