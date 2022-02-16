Миронов потребовал обнулить кредитные долги россиян

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил ввести кредитную амнистию для тех, кто не может выплатить долги. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

Миронов отметил, что данные о рекордном числе неплательщиков по кредитам разрушают миф правительства о росте доходов населения. Для того, чтобы рост стал реальным, необходимо провести кредитную амнистию.

«Кредитная амнистия нужна для тех, кто не в состоянии погасить долг. Также нужно ликвидировать грабительские микрофинансовые организации (МФО) и начать выплаты справедливого базового дохода», — написал политик.

По его словам, партия «Справедливая Россия — За правду» еще с начала пандемии коронавируса призывала освободить от долгов граждан, которые не могут их вернуть по тем или иным объективным причинам.

По мнению Миронова, вместо МФО нужно создать государственный банк, который будет выдавать кредиты по минимальным ставкам.

15 февраля Федеральная служба судебных приставов (ФССП) сообщила, что в России число злостных неплательщиков в 2021 году увеличилось до 8,6 млн. Данный показатель стал максимумом за все время ведения статистики ведомства — с 2012 года, когда число таких граждан составило 2,2 млн.