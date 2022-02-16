Банк «Восточный» прекратил существовать

Совкомбанк сообщил, что полностью поглотил банк «Восточный», который сдал лицензию и прекратил существование в России.

«Восточный» как юрлицо был исключен из ЕГРЮЛ 14 февраля. Активы и обязательства кредитной организации полностью перешли во владение Совкомбанка. Он заключил сделку с основными акционерами «Восточного» весной 2021 года и получил на баланс 1 млн кредитов и 76 млрд рублей, а также счета и депозиты на сумму 116 млрд рублей.

В Совкомбанке отметили, что от «Восточного» к ним перешли более 3 млн клиентов, 5 тыс. сотрудников, а объединенная сеть филиалов расширилась на 264 отделения.

Совкомбанк решил приобрести «Восточный» в марте 2021 года. В апреле было выкуплено 88,1% акций за 8,73 млрд рублей. В августе и сентябре состоялся выкуп долей неконтролирующих акционеров, после чего 100% акций «Восточного» были консолидированы.

Банк оценили на 10,3 млрд рублей, что более чем вдвое меньше размера капитала на момент сделки (24,6 млрд рублей). При этом Совкомбанк провел докапитализацию «Восточного» на 3 млрд руб. и досоздал резервы по кредитам на 3,7 млрд руб.