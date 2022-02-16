Производители детского питания предложили отложить эксперимент с маркировкой

Ассоциация производителей «Русбренд» предложила исключить товары для детей из эксперимента по маркировке консервов из мяса, овощей и фруктов. Об этом пишут «Известия».

Представители бизнеса отметили, что маркировка может повысить стоимость детского питания минимум на 10%.

В Минпромторге посчитали, что объективно оценить объем затрат на внедрение маркировки получится только в ходе проведения эксперимента. При этом для компаний, которые в нем участвуют, разработаны меры поддержки.

По проекту эксперимент будет проведен с 1 мая 2022 года по 28 февраля 2023-го. В списке подлежащих маркировке товаров оказались консервы из овощей и мяса, джемы, желе и ореховая паста.

В «Русбренде» отметили, что им не известны случаи, когда в отрасли регуляторы фиксировали контрафакт, поэтому необходимости в маркировке нет. Такого рода ограничения могут наоборот понизить качество, так как будут происходить дополнительные манипуляции с упаковкой. Это может привести к нарушению правил транспортировки и хранения.

10 февраля ритейлеры сообщали, что столкнулись с задержками поставок импортных фруктов и овощей из-за усиленного контроля Роспотребнадзора.