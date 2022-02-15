Зампред правления Сбера: криптовалюты надо регулировать, а не запрещать

Зампред правления Сбербанка Анатолий Попов считает, что криптовалюты необходимо регулировать, а не запрещать.

«Наша позиция совпадает с позицией правительства, что криптовалюты надо регулировать, а не запрещать. Необходимо эффективное регулирование (которое позволит гражданам и организациям легально приобретать криптовалюту, ее учитывать и проводить необходимые «антиотмывочные» механизмы) и налогообложение. Это в конечном счете сформулирует правильную правовую базу для того, чтобы криптовалюты стали одним из инструментов в портфеле инвесторов, как акции или облигации», — отметил он.

Попов добавил, что в банковском секторе есть вся необходимая для этого инфраструктура.

«При этом вся необходимая инфраструктура в банковском секторе существует — это те же самые брокерские счета, платформы цифровых финансовых активов, в том числе майнинг как одна из индустрий, которая в целом, как нам кажется, правильная. Что лучше экспортировать? Киловатты энергии, кубометры газа или вторичный продукт? В стране есть избыток электроэнергии, но ее сложно передавать на дальние расстояния из-за больших потерь, а криптовалюту можно передавать без потерь. И это высокотехнологичный сектор, в который вовлечены высококвалифицированные специалисты», — заключил он.

Напомним, в конце января ЦБ опубликовал доклад, в котором проанализировал риски криптовалют и предложил запретить их в России. Многие ответственные ведомства выступили против жесткого запрета, а Минфин представил собственную концепцию.