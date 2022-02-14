Украина и Германия разошлись во взглядах на «Северный поток – 2»

Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Украины Владимир Зеленский обсудили риски, связанные с газопроводом «Северный поток – 2». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Детально обсудили риски по безопасности, связанные с «Северным потоком — 2», и здесь у нас есть некоторые разногласия в оценках», — отметил Зеленский на брифинге по итогам встречи с Шольцем в Мариинском дворце в центре Киева.

Президент Украины подчеркнул, что их позиция относительно газопровода остается неизменной — Киев рассматривает его «исключительно через призму энергетических угроз и угроз в сфере безопасности».

«Мы четко понимаем, что это геополитическое оружие – именно поэтому Украина нуждается в энергетических гарантиях безопасности. Я предложил начать конкретный стратегический диалог в энергетической сфере, в рамках которых будут выработаны энергетические гарантии и действенная поддержка нашей страны. Важно, чтобы Германия стала гарантом продолжения транзита газа по территории Украины», — добавил Зеленский.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал страны Европы отказаться от российского газопровода и найти альтернативы российскому газу.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки до этого заявляла, что США продолжают выступать против российского «Северного потока — 2», потому что он якобы подрывает национальную безопасность значительной части стран Европы.

Однако в бундестаге назвали требование остановить проект неприемлемым, а министр цифровизации и экономики Австрии Маргарете Шрамбек сказала, что Вена не планирует отказываться от запуска российского газопровода «Северный поток — 2», если Россия не станет нападать на Украину.