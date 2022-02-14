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Правительство разработало для регионов новые меры поддержки по ипотеке

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Кабмин разработал новые меры поддержки по ипотеке для каждого региона. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

«Меры будут распространяться точечно на регионы и различные категории граждан», — отметил Хуснуллин.

Он пояснил, что с запуска программы льготной ипотеки на новостройки правительство отработало каждый субъект, поэтому теперь понятно где и какая ситуация уже сложилась. Так, местами спрос опережает предложение, а где-то все наоборот.

Премьер добавил, что сейчас власти подготовили для каждого региона меры, которые будут иметь социальную направленность. Так, они больше не будут направлены на всех подряд, а предназначаются для льготных категорий граждан, молодым семьям.

В начале февраля СберИндекс отметил рост индекса доступности жилья в России за пять лет. Так, с 2017 года по 2021 год он вырос на 10,4%. Сейчас в среднем по стране на обычную заработную плату можно приобрести 33,2 кв. м жилья, в ипотеку – 42,2 кв. м.

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