Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Шольц пригрозил России «серьезными последствиями» из-за Украины 12:22
«Газпром» оценил европейские запасы газа 12:20
В сети распространились мемы о «широкоплечем Зеленском» 12:18
Посольство Украины в Лондоне назвало провокационной интерпретацию слов своего... 12:16
WADA разочаровано решением CAS не отстранять Валиеву 12:14
Принца Гарри заметили на VIP-трибуне Супербоула вместе с кузиной 12:10
Лукашенко назвал сроки возвращения российских военных на родину 12:09
Депутат Драпеко рассказала об отсутствии согласия в обществе по проекту... 11:59
В России с COVID-19 госпитализированы 10 451 человек 11:58
В партии Порошенко призвали уволить украинского посла после его слов о членстве... 11:57

Впервые с конца января цена на газ в Европе поднялась выше $1000 за тысячу кубометров

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Hannibal Hanschke/Reuters

Стоимость мартовских фьючерсов на газ в Европе в начале торгов 14 февраля превысила $1000 за тысячу кубометров впервые с конца января. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE

Так, за первые минуты торгов цена на газ выросла на 10-14% и достигла отметки в $1000 за тысячу кубометров, а через некоторое время составила $1028,2. Через некоторое время темпы роста снизились и уже в 10.12 мск достигли $983,2, что все равно на 10,1% выше, чем показатели прошлой недели.

Цена на газ начала повышаться летом 2021 года. Уже в конце августа топливо стоило более 600$ за тысячу кубометров. А в октябре она поднялась выше $1000. 21 декабря биржевая стоимость достигла исторического максимума — $2190. После этого последовал некоторый откат, однако цены до сих пор находятся на высоком уровне.

Эксперты отметили, что высокие цены на газ держатся из-за низкого уровня заполненности европейских подземных хранилищ, ограниченного предложения со стороны основных поставщиков и высокого спроса на сжиженный природный газ в Азии.

1 февраля сообщалось, что после увеличения транзита газа через Украину почти в два раза — до 107,7 млн баррелей в сутки — цена на 1 тыс. кубометров газа снизилась до отметки ниже $900.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть