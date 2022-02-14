«Газпром» заявил, что транзит газа через Украину находится на уровне вдвое меньше контракта

Газовый транзит через Украину остается на уровне половины от законтрактованных мощностей, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные операторов газотранспортных систем.

Дневная заявка на прокачку газа через ГТС Украины составила 58,62 млн кубометров при максимально возможных 109 млн кубометров.

При этом, газопровод «Ямал-Европа», который проходит через Польшу, остался невостребованным.

Ранее «Газпром» вновь не заказал мощности газопровода «Ямал-Европа».

7 февраля энергетическая компания проигнорировала предложение Украины увеличить транзит и не стала бронировать мощности газопровода «Ямал-Европа» на второй и третий кварталы 2022 года для транзита газа через Польшу. На соответствующем аукционе были предложены объемы в 89,1 млн кубометров в сутки, они остались невостребованными.

10 февраля «Газпром» вновь не заказал мощности для транзита через Польшу, в то время как заявка на маршрут через Украину была близка к максимуму.