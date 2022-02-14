Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Шольц пригрозил России «серьезными последствиями» из-за Украины 12:22
«Газпром» оценил европейские запасы газа 12:20
В сети распространились мемы о «широкоплечем Зеленском» 12:18
Посольство Украины в Лондоне назвало провокационной интерпретацию слов своего... 12:16
WADA разочаровано решением CAS не отстранять Валиеву 12:14
Принца Гарри заметили на VIP-трибуне Супербоула вместе с кузиной 12:10
Лукашенко назвал сроки возвращения российских военных на родину 12:09
Депутат Драпеко рассказала об отсутствии согласия в обществе по проекту... 11:59
В России с COVID-19 госпитализированы 10 451 человек 11:58
В партии Порошенко призвали уволить украинского посла после его слов о членстве... 11:57

«Газпром» заявил, что транзит газа через Украину находится на уровне вдвое меньше контракта

«Газпром» заявил о транзите через Украину 58,62 миллиона кубов газа

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
РИА «Новости»

Газовый транзит через Украину остается на уровне половины от законтрактованных мощностей, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные операторов газотранспортных систем.

Дневная заявка на прокачку газа через ГТС Украины составила 58,62 млн кубометров при максимально возможных 109 млн кубометров.

При этом, газопровод «Ямал-Европа», который проходит через Польшу, остался невостребованным.

Ранее «Газпром» вновь не заказал мощности газопровода «Ямал-Европа».

7 февраля энергетическая компания проигнорировала предложение Украины увеличить транзит и не стала бронировать мощности газопровода «Ямал-Европа» на второй и третий кварталы 2022 года для транзита газа через Польшу. На соответствующем аукционе были предложены объемы в 89,1 млн кубометров в сутки, они остались невостребованными.

10 февраля «Газпром» вновь не заказал мощности для транзита через Польшу, в то время как заявка на маршрут через Украину была близка к максимуму.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть