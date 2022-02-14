В Германии устроили перепалку из-за «Северного потока — 2» и Путина

Из-за российского газопровода «Северный поток — 2» председатель СДПГ Ларс Клингбейл и телеведущий Маркус Ланц устроили перепалку в эфире телеканала ZDF.

Ведущий потребовал, чтобы немецкий политик публично произнес, что в случае «вторжения» России на Украину «по трубопроводу не пойдет газ». Тот ответил: «Что может быть непонятного в фразе «Все варианты на столе?». Ланц указал, что «мы не должны сейчас рассказывать друг другу сказки». Тогда политик отметил, что было бы глупо говорить об остановке «Северного потока — 2» заранее.

«Где вам не хватает ясности? Я считаю абсолютно глупым говорить Путину, «а что, если...», — выразил свою точку зрения Клингбейл. Он призвал к диалогу с Москвой из-за нагнетания истерии на Западе о «российской агрессии».

«Устойчивость и стабильность в Европе возможны лишь при взаимодействии с Россией, а не в борьбе с ней», — заключил свою выступление политик.

История с возможным «российским вторжением» на Украину активно раскручивается на Западе еще с середины осени прошлого года. США последовательно указывают на предполагаемое усиление присутствия России около украинских границ, угрожая Москве новыми санкциями в случае эскалации. При этом в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению на Украину, напротив, указывая на возможную подготовку силовой операции в Донбассе со стороны Киева.

Ранее министр цифровизации и экономики Австрии Маргарете Шрамбек заявила, что Вена не планирует отказываться от запуска российского газопровода «Северный поток — 2», если Россия не станет нападать на Украину.