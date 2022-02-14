Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Песков: внешнеполитическая концепция РФ будет дорабатываться с учетом обстановки... 06:14
Милонов раскритиковал День святого Валентина 06:10
В Приморье возбудили дело против матери, которая жила с ребенком в гараже 06:07
Глава МИД Японии призвал соотечественников немедленно покинуть Украину 06:00
В США мужчина напал на людей с ножом, 11 человек пострадали 05:44
Комиссия спортсменов ФФКР опубликовала письмо по делу Валиевой 05:43
Владельцев собак и чиновников планируют штрафовать на 200 тыс. руб. за нападение... 05:41
Бородавко: Устюгов чуть не совершил ошибку, у нас могло вообще не быть медали ОИ 05:39
Назван способ «придушить» образование новых вариантов COVID-19 05:34
Российские и белорусские истребители провели совместное патрулирование границы 05:09

В Германии устроили перепалку из-за «Северного потока — 2» и Путина

Глава СДПГ Клингбейл: глупо говорить Путину об остановке «Северного потока — 2» заранее

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Global Look Press

Из-за российского газопровода «Северный поток — 2» председатель СДПГ Ларс Клингбейл и телеведущий Маркус Ланц устроили перепалку в эфире телеканала ZDF.

Ведущий потребовал, чтобы немецкий политик публично произнес, что в случае «вторжения» России на Украину «по трубопроводу не пойдет газ». Тот ответил: «Что может быть непонятного в фразе «Все варианты на столе?». Ланц указал, что «мы не должны сейчас рассказывать друг другу сказки». Тогда политик отметил, что было бы глупо говорить об остановке «Северного потока — 2» заранее.

«Где вам не хватает ясности? Я считаю абсолютно глупым говорить Путину, «а что, если...», — выразил свою точку зрения Клингбейл. Он призвал к диалогу с Москвой из-за нагнетания истерии на Западе о «российской агрессии».

«Устойчивость и стабильность в Европе возможны лишь при взаимодействии с Россией, а не в борьбе с ней», — заключил свою выступление политик.

История с возможным «российским вторжением» на Украину активно раскручивается на Западе еще с середины осени прошлого года. США последовательно указывают на предполагаемое усиление присутствия России около украинских границ, угрожая Москве новыми санкциями в случае эскалации. При этом в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению на Украину, напротив, указывая на возможную подготовку силовой операции в Донбассе со стороны Киева.

Ранее министр цифровизации и экономики Австрии Маргарете Шрамбек заявила, что Вена не планирует отказываться от запуска российского газопровода «Северный поток — 2», если Россия не станет нападать на Украину.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть