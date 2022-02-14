Стоимость нефти марки Brent вновь побила рекорд

Стоимость фьючерса на нефть Brent с поставкой в апреле выросла до $96,07 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

В последний раз стоимость Brent превышала $96 за баррель в октябре 2014 года.

По состоянию на 04:04 мск, стоимость Brent росла на 1,47%, через несколько минут торговалась на уровне $95,83. Мартовские фьючерсы на WTI во время торгов поднимались до 1,8%, до $94,82 за баррель.

11 февраля стало известно, что стоимость Brent за сутки выросла на 4%, до $95,06 за баррель и побила семилетний рекорд. Стоимость нефти марки WTI во время торгов поднималась на 5,01%, до $94,38 за баррель.

Цена нефти резко подскочит в случае эскалации геополитического кризиса на востоке Украины. При негативном сценарии планка преодолеет критический рубеж в $100, заявил в беседе с «Газетой.Ru» директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов.