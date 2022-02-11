В ЦБ заявили, что инфляция в России достигла пика

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала, когда инфляция в России пойдет на спад. Об этом она сообщила на пресс-конференции, передает РИА «Новости».

«Пик инфляции: если говорить о месячных значениях, сезонно сглаженных, то пик мы прошли. Он был в октябре. Если говорить о годовых показателях, которые статистически учитывают рост цен за последние 12 месяцев, то мы где-то находимся на пиковых значениях сейчас», — сказала глава ЦБ.

Набиуллина отметила, что резкого ускорения инфляции в России не ожидается. По ее словам, замедление инфляции может произойти к концу первого квартала или во втором квартале.

Глава ЦБ подчеркнула, что безработица в России достигла исторического минимума, а экономика превысила траекторию сбалансированного роста, отыграв потери периода пандемии.

Ранее Банк России объяснил свое решение о повышении ключевой ставки с шагом в 1 процентный пункт до 9,5% годовых. Регулятор отметил, что инфляция растет выше прогнозов, а инфляционные ожидания населения пока не снижаются.

В ЦБ отметили, что годовая инфляция в январе увеличилась до 8,7% (после 8,4% в декабре 2021 года). По оценке на 4 февраля, она составила 8,8%.

Регулятор повысил прогноз по инфляции. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 5,0–6,0% в 2022 году и вернется к цели в середине 2023 года. В дальнейшем годовая инфляция будет находиться вблизи 4%.