Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Дело еще одного члена банды Басаева направлено в суд 16:11
Набиуллина: ЦБ будет повышать ключевую ставку, пока россияне не ощутят выгоду от ставок... 16:09
Американская фигуристка высказалась о скандале вокруг допинг-пробы Валиевой 16:05
Порошенко признался, что дал указание вывезти золото и из Крыма в 2014 году 16:02
Тодоренко выбросила игрушки трехлетнего сына из-за его приступа агрессии 16:01
Медведев призвал усилить контроль за мигрантами 15:57
В Еврокомиссии призвали «Газпром» вести себя как хороший бизнес-партнер 15:55
«Вектор» сообщил о почти 100% уровне антител после... 15:54
В Турции предотвращено убийство израильского инженера в отместку... 15:51
Винер-Усманова о ситуации с Валиевой: у Кабаевой было то же самое 15:49

В ЦБ прогнозируют рост экономики России к 2023 году

Набиуллина: ЦБ ожидает, что экономика РФ вернет к траектории роста к 2023 году

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Глава Центрального Банка России Эльвира Набиуллина спрогнозировала старт роста российской экономики к концу 2023 года. Об этом сообщает ТАСС.

«Российская экономика вернется на траекторию сбалансированного роста к концу 2023 года и далее будет развиваться темпом, соответствующим ее потенциалу», — сказала она.

Ранее сообщалось, что Банк России повысил прогноз по инфляции. По прогнозу ЦБ, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 5,0–6,0% в 2022 году и вернется к цели в середине 2023 года. В дальнейшем годовая инфляция будет находиться вблизи 4%.

Также Минэкономразвития сообщило, что рост ВВП России в 2021 году составил 4,6% по сравнению с показателями 2020 года. При этом снижение на 2,7%, которое произошло в 2020 году, было полностью компенсировано.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть