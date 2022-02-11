В ЦБ прогнозируют рост экономики России к 2023 году

Глава Центрального Банка России Эльвира Набиуллина спрогнозировала старт роста российской экономики к концу 2023 года. Об этом сообщает ТАСС.

«Российская экономика вернется на траекторию сбалансированного роста к концу 2023 года и далее будет развиваться темпом, соответствующим ее потенциалу», — сказала она.

Ранее сообщалось, что Банк России повысил прогноз по инфляции. По прогнозу ЦБ, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 5,0–6,0% в 2022 году и вернется к цели в середине 2023 года. В дальнейшем годовая инфляция будет находиться вблизи 4%.

Также Минэкономразвития сообщило, что рост ВВП России в 2021 году составил 4,6% по сравнению с показателями 2020 года. При этом снижение на 2,7%, которое произошло в 2020 году, было полностью компенсировано.