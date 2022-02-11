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В ФРГ рассказали, что может повлиять на сертификацию «Северного потока — 2»

Глава минэкономики ФРГ Хабек: геополитическая ситуация может повлиять на запуск «Северного потока — 2»

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Антон Ваганов/Reuters

Глава минэкономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что геополитическая ситуация может повлиять на запуск «Северного потока — 2». Об этом он сообщил на пресс-конференции, передает РИА «Новости».

«Геополитическая ситуация всегда будет влиять на то, будет ли разрешение на эксплуатацию «Северного потока — 2». В текущей ситуации геополитика не может не приниматься во внимание, если говорить об эксплуатации этой нитки газопровода», — сказал он.

Ранее сообщалось, что никаких объективных причин для затягивания сроков сертификации «Северного потока — 2» в Германии нет, заявил посол России в ФРГ Сергей Нечаев.

По его словам, российский проект политизирован искусственно.

По словам Нечаева, газопровод строили в соответствии с законодательством Евросоюза, однако ЕС не раз менял правила согласования, в том числе изменяя газовую директиву и искусственно привнося в проект политические моменты.

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