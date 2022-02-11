Названы условия для выхода на пенсию по «старому» пенсионному возрасту в 60 и 55 лет

Стали известны условия для выхода на пенсию по «старому» пенсионному возрасту. О них рассказала доцент экономического факультета РУДН Лариса Сорокина. Она уточнила, что нужно, чтобы начать получать пенсионные выплаты в 60 лет для мужчин и в 55 для женщин, в разговоре с агентством «Прайм».

Выйти на пенсию по достижении этого срока можно при наличии страхового стажа не менее 42 и 37 лет для мужчин и женщин соответственно, указала специалист. Как рассказала Сорокина, для таких категорий пенсионеров страховая пенсия по старости может назначаться на 24 месяца раньше установленного возраста, но не ранее достижения возраста 60 и 55 лет.

В России также есть другие категории граждан, которые могут выйти на пенсию заранее. Это работники тяжелых, опасных и вредных производств, Крайнего Севера и приравненных к нему территорий. Они могут выйти на пенсию на пять лет раньше.

В 2022 году досрочно стать пенсионерами могут педагоги, врачи и актеры со стажем 30 лет у мужчин и 25 у женщин.

Многодетные матери могут выйти пенсию в возрасте от 50 до 57 лет.

Ранее Пенсионный Фонд России (ПФР) рассказал, как многодетным мамам досрочно выйти на пенсию.